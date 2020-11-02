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Федерер: Я всё ещё не намерен сдаваться

Теннис
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Теннисист не думает о завершении карьеры

Федерер: Я всё ещё не намерен сдаваться
Новина українською

Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил о профессиональных планах на будущее. Также он рассказал, как идёт процесс восстановления после травмы колена и отметил плюсы пребывания на родине.

"Я определённо не планирую завершать карьеру. Я тренировался на прошлой неделе. Думаю, выйду на корт уже в начале января.

Я всё ещё не намерен сдаваться. Я хочу быть на корте, хочу играть с легендами, с лучшими теннисистами. У меня всё хорошо, но восстановление — долгий процесс. Здесь всё исчисляется отнюдь не днями – это еженедельная работа.

Мне нравится Швейцария. Последний раз я оставался дома более шести недель, когда мне было 16. Конечно, это нравится не только мне, но и моим детям. Здесь я могу спокойно засыпать. Нет никакого стресса, который доставляют соревнования", – приводит слова швейцарца Tennis Head.

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В статье: Роджер Федерер
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