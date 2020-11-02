Лопес: Надаль в потрясающей форме после победы на Ролан Гаррос

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес поделился ожиданиями от матча с соотечественником Рафаэлем Надалем в матче второго круга "Мастерса" в Париже (Франция). Матч состоится послезавтра, 4 ноября.

"Играть с Рафой — это подарок для меня. Жаль, что матч пройдёт при пустых трибунах. В данный момент моей карьеры было бы замечательно сыграть в последнюю неделю сезона со второй ракеткой мира, возможно, лучшим теннисистом в истории, моим другом на этом стадионе. Но что есть, то есть. Я всё равно буду наслаждаться матчем.

Рафа — великий чемпион, сейчас он в потрясающей форме после победы на „Ролан Гаррос“. Он всегда является фаворитом в матчах с 99,9 процента игроков", — приводит слова Лопеса пресс-служба ATP.