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Хирн: Джошуа хочет сразиться с Усиком. Это все бизнес
Осталось узнать дату поединка
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил , что если не удастся договориться об объединительном бое Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), то британец встретиться с Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Слова промоутера приводит The Sun:
"Джошуа хочет сразиться с Усиком. Это все бизнес, им важны деньги. Но Усик хочет титул чемпиона мира в супертяжелом весе.
Если мы не сможем заставить Фьюри драться, а Эй Джей победит Пулева, он будет сражаться с Усиком на миллион процентов".
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