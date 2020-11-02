Хирн: Джошуа хочет сразиться с Усиком. Это все бизнес

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил , что если не удастся договориться об объединительном бое Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), то британец встретиться с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Слова промоутера приводит The Sun:

"Джошуа хочет сразиться с Усиком. Это все бизнес, им важны деньги. Но Усик хочет титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Если мы не сможем заставить Фьюри драться, а Эй Джей победит Пулева, он будет сражаться с Усиком на миллион процентов".