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Хирн: Джошуа хочет сразиться с Усиком. Это все бизнес

Теннис
(1 голосов)

Осталось узнать дату поединка

Хирн: Джошуа хочет сразиться с Усиком. Это все бизнес
Новина українською

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил , что если не удастся договориться об объединительном бое Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), то британец встретиться с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Слова промоутера приводит The Sun:

"Джошуа хочет сразиться с Усиком. Это все бизнес, им важны деньги. Но Усик хочет титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Если мы не сможем заставить Фьюри драться, а Эй Джей победит Пулева, он будет сражаться с Усиком на миллион процентов".

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В статье: Александр Усик Эдди Хирн
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
02.11.2020 в 22:45
хитрозадый джошуа..увидел что усатик нулячий в супертяжах...И даже раскабанеший, мега медлительный чисора, создал массу проблем рпцешнику. И понятно после боя, он всё понял, и уже спешит саньку нюх начистить..Ясен пень ты его прибьёшь без всяких проблем...А вот с Фьюри ты не хочешь попробовать, или с дылдером?
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