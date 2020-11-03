Тренер Тима из-за терактов в Вене просидел 8 часов в ресторане

Накануне в Вене произошла серия атак террористов, в результате действий которых погибли 4 человека, еще 17 получили ранения.

Тренер третьей ракетки мира Доминика Тима Николас Массу в этот момент ужинал в ресторане в центре города.

Когда в Вене началась стрельба, Массу и других посетителей ресторана в целях безопасности заперли в заведении.

"Мы были заперты в ресторане на протяжении 8 часов в качестве мер предосторожности. Вновь спасибо за все ваши сообщения, в которых вы беспокоились за меня", - написал тренер в Твиттере после возвращения в отель.

Последний уик-энд для Николаса Массу сложился не лучшим образом – его подопечный Доминик Тим в четвертьфинале домашнего турнира в Вене со счетом 6:7, 2:6 проиграл будущему чемпиону Андрею Рублеву.