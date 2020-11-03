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5 случаев, когда Новак Джокович отыгрывал матч-бол и брал титул. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

У серба несгибаемый характер

5 случаев, когда Новак Джокович отыгрывал матч-бол и брал титул. ВИДЕО
Новина українською

Новак Джокович 2 из 17 титулов Большого шлема выиграл, отыграв по ходу турнира матч-бол, причем обе волевых победы произошли не без участия Роджера Федерера. Также в ответственный момент дожать нынешнюю первую ракетку мира не смогли Фернандо Вердаско, Гаэль Монфис и Энди Маррей.

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В статье: Новак Джокович теннис
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