Свитолина: Пятая позиция в рейтинге – не так уж плохо

В 2020 году Элина Свитолина добавила в свою копилку два титула WTA International в Монтеррее и Страсбурге, а на Ролан Гаррос остановилась в четвертьфинале.

"Закончила на пятой позиции, могло быть немного хуже. Пятая позиция – это не так уж плохо. Я победила на двух довольно непростых именно для меня турнирах.

Когда я победила в Монтеррее, у меня была очень тяжелая форма, и потому что не выступала хорошо там ранее, ведь хотела набрать форму к американской серии. И, конечно, выигранный после карантина турнир хорошего уровня в Страсбурге, где я обыграла двух игроков из топ-10. Хорошие были ощущения.

По возвращении из карантина было много хороших моментов, хороших матчей, но также было парочка — в Риме и на Ролан Гаррос, которые сложились для меня очень плохо и грустно, где было сложно понять, почему так произошло", - сказала украинка.

Элина Свитолина четвертый сезон подряд завершит в топ-6 рейтинга WTA.