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Рублев стал седьмым участником Итогового турнира АТР
Заслуженный успех теннисиста
Место в топ-8 Чемпионской гонки АТР Андрей Рублев забронировал за собой после победы на турнире АТР-500 в Вене. В финале россиянин в двух обыграл Лоренцо Сонего и выиграл свой 5-й титул в сезоне.
Самый титулованный теннисист 2020 года в октябре дебютировал в топ-10 мирового рейтинга. Всего в этом сезоне на счету Рублева 39 побед при 7 поражениях.
Помимо Рублева на Итоговый турнир АТР в Лондоне квалифицировались Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев. На последнее место претендуют Диего Шварцман, Маттео Берреттини, Денис Шаповалов и Роберто Баутиста-Агут.
Итоговый турнир АТР пройдет с 15 по 22 ноября.
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