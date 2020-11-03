Рублев стал седьмым участником Итогового турнира АТР

Место в топ-8 Чемпионской гонки АТР Андрей Рублев забронировал за собой после победы на турнире АТР-500 в Вене. В финале россиянин в двух обыграл Лоренцо Сонего и выиграл свой 5-й титул в сезоне.

Самый титулованный теннисист 2020 года в октябре дебютировал в топ-10 мирового рейтинга. Всего в этом сезоне на счету Рублева 39 побед при 7 поражениях.

Помимо Рублева на Итоговый турнир АТР в Лондоне квалифицировались Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев. На последнее место претендуют Диего Шварцман, Маттео Берреттини, Денис Шаповалов и Роберто Баутиста-Агут.

Итоговый турнир АТР пройдет с 15 по 22 ноября.