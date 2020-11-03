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Кирьос стал жертвой автоворов

Теннис
(1 голосов)

Ему можно только посочувствовать

Кирьос стал жертвой автоворов
Новина українською

Ник Кирьос в Instagram сообщил, что накануне неизвестные в Канберре вскрыли его машину стоимостью 350 тысяч долларов.

"Взяли мою одежду, другие вещи, кошелек. Ерунда, я заблокирую карты.

Если у вас в жизни все так плохо – постучите мне в дверь, и я накормлю вас. Но не нужно лезть в чужую машину и красть вещи, ради которых я работал", - сказал австралиец.

Кирьос не стал возвращаться на корт после возобновления сезона в АТР-туре. Последний официальный матч Ник провел в конце февраля, когда проиграл Уго Умберу на старте турнира в Акапулько.

Лучшим результатом сезона для Ника Кирьоса стал выход в четвертый раунд на Australian Open.

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В статье: теннис Ник Кирьос
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