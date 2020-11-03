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14-я ракетка мира Гоффен мечтает сыграть с Надалем в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Теннис
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Турнир уже начался

14-я ракетка мира Гоффен мечтает сыграть с Надалем в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Новина українською

14-я ракетка мира Давид Гоффен рассказал о матче мечты на турнирах серии "Мастерс".

"Выбрать непросто, но я бы назвал матч с Новаком Джоковичем в финале „Мастерса“ в Индиан-Уэллсе. Он так много раз выигрывал турниры в Индиан-Уэллсе и Майами. Мы встречались в полуфинале в Майами в 2016 году, это был отличный матч. Если бы мы встретились в финале в Индиан-Уэллсе, было бы ещё лучше. Или сыграл бы с Рафой Надалем в финале в Монте-Карло", — приводит слова Гоффена пресс-служба ATP.

"Мастерс" в Париже проходит со 2 по 8 ноября. Турнир проходит при пустых трибунах из-за введения всеобщего карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране.

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В статье: Рафаэль Надаль Давид Гоффен
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