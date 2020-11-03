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Надаль: Моя семья всегда болела за мадридский Реал

Теннис
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Рафа рассказал, почему не Барселона

Надаль: Моя семья всегда болела за мадридский Реал
Новина українською

20-кратный обладатель титулов "Большого шлема", испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос, почему он поддерживает мадридский "Реал", а не "Барселону". Помимо этого он рассказал, почему некоторые родственники всё-таки поддерживают каталонский клуб.

"Мой отец и вообще вся семья всегда были фанатами мадридского "Реала". Но когда мой дядя Мигель играл за "Барсу", все дружно поддерживали его. Потом он вернулся в "Мальорку". С этого момента и произошёл раскол: кто-то остался болельщиком "Барселоны", а кто-то вновь стал переживать за "Королевский клуб", — приводит слова испанца Corriere Della Sera.

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Напомним, на следующей неделе Рафаэль опередит американца Джимми Коннорса и установит рекорд по времени пребывания в топ-10 рейтинга ATP.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Рафаэль Надаль
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