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Бондаренко вышла в основную сетку турнира в Чарльстоне
Украинка добыла уверенную победу
Экс-первая ракетка Украины Катерина Бондаренко в финале квалификации турнира IТF в Чарльстоне обыграла двенадцатую сеяную из Бельгии Мари Бенуа.
ITF. Чарльстон
Катерина Бондаренко - Мари Бенуа 6:3, 6:2
Теннисистки провели на корте полтора часа. Бондаренко допустила 5 двойных ошибок, оформила 6 брейков и проиграла 3 гейма на своей подаче.
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