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Бондаренко вышла в основную сетку турнира в Чарльстоне

Теннис
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Украинка добыла уверенную победу

Бондаренко вышла в основную сетку турнира в Чарльстоне
Новина українською

Экс-первая ракетка Украины Катерина Бондаренко в финале квалификации турнира IТF в Чарльстоне обыграла двенадцатую сеяную из Бельгии Мари Бенуа.

ITF. Чарльстон

Катерина Бондаренко - Мари Бенуа 6:3, 6:2

Теннисистки провели на корте полтора часа. Бондаренко допустила 5 двойных ошибок, оформила 6 брейков и проиграла 3 гейма на своей подаче.

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В статье: Катерина Бондаренко
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