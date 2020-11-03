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Свитолина: Я езжу на турниры буквально с трех лет, это утомляет

Теннис
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Украинка рассказала о ситуации с коронавирусом

Свитолина: Я езжу на турниры буквально с трех лет, это утомляет
Новина українською

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина поделилась планами на будущее.

Сколько буду еще выступать? Сложный вопрос, потому что даже в нынешней ситуации непонятно: призовые уменьшились, не на Больших шлемах, но на других турнирах. Все посидели немного на карантине, и несколько людей уже завершили свою карьеру. Непонятная ситуация, поэтому я как-то не задумываюсь об этом на сегодня.

Я горю желанием победить на турнире Большого шлема и стать первой ракеткой мира. Я езжу на турниры буквально с трех лет, ведь у меня профессионально играл и мой брат. Конечно же, это утомляет — всю жизнь ты на колесах или в перелетах. Это играет свою роль. Мне уже не 19 лет, поэтому уже есть какой-то опыт, какая-то усталость, но есть также и рутина, которую я выработала за многие годы, когда стараюсь полностью себя обновить, психологически, физически. Конечно, сейчас, когда становишься старше, уже нужно больше времени уделять восстановлению, и это один из самых важных моментов сейчас в теннисе. Потому что турниры проходят всегда и везде, и кто лучше восстановлен, кто лучше подготовлен, тот и выигрывает турниры", - цитирует Свитолину Новое время.

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В статье: Элина Свитолина
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