Циципас покинул Мастерс в Париже после первого матча

Стефанос Циципас в статусе второго сеяного в 1/16 финала Мастерса в Париже в трех сетах за 3 часа и 19 минут уступил 34-й ракетке мира Уго Умберу (6:7, 7:6, 6:7).

В первом сете Циципас позволил французу отыграться со счета 0:3. На тайбрейке второй партии грек уступал 1:5, но отыграл тройной матч-бол и продолжил борьбу.

Решающий сет получился не менее драматичным – Циципас вернулся в игру после раннего брейка Умбера, однако на тайбрейке отдал два мяча на своей подаче, а на приеме не выиграл ни одного розыгрыша.

Вместе со Стефаносом Циципасом накануне в Париже провалился и 7-й сеяный Маттео Берреттини – итальянец в трех сетах проиграл 91-й ракетке мира Маркосу Хирону (6:7, 7:6, 5:7).