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Костюк снялась с турнира в Чарльстоне
Украинка решила взять паузу
Марта Костюк в последний момент отказалась от участия в турнире категории ITF 100 в Чарльстоне (США).
Для Костюк турнир в Чарльстоне мог стать третьим подряд – ранее 18-летняя украинка в Мейконе и Тайлере на 80-тысячниках дважды доходила до финала, что позволило ей с понедельника дебютировать в топ-100 рейтинга WTA.
Ожидается, что сезон 2020 года Марта Костюк завершит на турнире WTA International в Линце с 8 по 16 ноября. Украинка свой путь в Австрии начнет из квалификации.
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