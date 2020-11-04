Костюк снялась с турнира в Чарльстоне

Марта Костюк в последний момент отказалась от участия в турнире категории ITF 100 в Чарльстоне (США).

Для Костюк турнир в Чарльстоне мог стать третьим подряд – ранее 18-летняя украинка в Мейконе и Тайлере на 80-тысячниках дважды доходила до финала, что позволило ей с понедельника дебютировать в топ-100 рейтинга WTA.

Ожидается, что сезон 2020 года Марта Костюк завершит на турнире WTA International в Линце с 8 по 16 ноября. Украинка свой путь в Австрии начнет из квалификации.