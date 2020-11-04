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Швёнтек стала теннисисткой месяца в WTA-туре

Теннис
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Абсолютно заслужено

Швёнтек стала теннисисткой месяца в WTA-туре
Новина українською

Полячка Ига Швёнтек ожидаемо выиграла голосование на официальном сайте WTA и стала лучшей теннисисткой месяца в женском туре.

Швёнтек в прошлом сезоне сенсационно стала чемпионкой Ролан Гаррос. В семи матчах в Париже Ига позволила своим соперницам выиграть лишь 28 геймов.

В номинации «Прорыв месяца» первой в голосовании стала Надя Подороска – аргентинка на Открытом чемпионате Франции прошла путь от квалификации до полуфинала, обыграв в 1/4 финала украинку Элину Свитолину.

Лучшей парой месяца в октябре стали чемпионки Ролан Гаррос Тимея Бабош и Кристина Младенович.

Удар месяца в октябре Женская теннисная ассоциация определять не стала.

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В статье: WTA Ига Швёнтек
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