Швёнтек стала теннисисткой месяца в WTA-туре

Полячка Ига Швёнтек ожидаемо выиграла голосование на официальном сайте WTA и стала лучшей теннисисткой месяца в женском туре.

Швёнтек в прошлом сезоне сенсационно стала чемпионкой Ролан Гаррос. В семи матчах в Париже Ига позволила своим соперницам выиграть лишь 28 геймов.

В номинации «Прорыв месяца» первой в голосовании стала Надя Подороска – аргентинка на Открытом чемпионате Франции прошла путь от квалификации до полуфинала, обыграв в 1/4 финала украинку Элину Свитолину.

Лучшей парой месяца в октябре стали чемпионки Ролан Гаррос Тимея Бабош и Кристина Младенович.

Удар месяца в октябре Женская теннисная ассоциация определять не стала.