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Надаль: Никогда не пытался запугать своих соперников
Надаль рассказал, как относится к своим оппонентам
20-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" Рафаэль Надаль прокомментировал своё поведение на корте и рассказал о взаимоотношениях с соперниками.
"В раздевалке я никогда не кричу. Я принимаю ледяной душ, слушаю музыку в наушниках и завязываю бандану. Но за всю карьеру я никогда не пытался запугать соперников.
Говорят, что я никогда не аплодирую соперникам. Это не так, я хлопаю визави, но редко. Мы выходим на корт не для того, чтобы аплодировать. Этим должны заниматься зрители и общественность", — приводит слова Надаля Corriere Della Sera.
Напомним, на следующей неделе Рафаэль опередит американца Джимми Коннорса и установит рекорд продолжительности пребывания в топ-10 рейтинга ATP.
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