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Каролина Плишкова прекратила сотрудничество со своим тренером
Об этом она сообщила в Твиттере
Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова сообщила о расставании с тренером Дани Вальверду.
"Как вы уже знаете, из-за сокращения количества турниров WTA в конце года турнир в Остраве стал для меня последним в сезоне. Со следующей недели мы начинаем подготовку к предстоящему сезону. К сожалению, из-за нехватки времени мой тренер Дани Вальверду и я по взаимному согласию решили больше не работать вместе. Хочу поблагодарить Дани за работу и время, которое мы провели вместе. Было приятно познакомиться с тобой и твоей семьей. Желаю всего наилучшего в дальнейшей карьере", — написала Плишкова на своей странице в "Твиттере".
Стартовавшая со второго круга турнира в Остраве Плишкова в первом же матче уступила россиянке Веронике Кудерметовой – 6:4, 4:6, 3:6.
На турнирах в Вене и Париже Вальверду работает со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой.
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