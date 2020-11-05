Надаль одержал 1000-ю победу в карьере

Юбилейную победу вторая ракетка мира Рафаэль Надаль оформил в матче второго круга Мастерса в Париже против соотечественника Фелисиано Лопеса (4:6, 7:6, 6:4). Матч продолжался 2 часа и 31 минуту.

Надаль на старте матча отдал свою подачу и не смог до конца первого сета сделать обратный брейк. Во второй партии испанец упустил 5 брейк-поинтов, однако на тайбрейке не позволил Лопесу оформить сенсацию. Наконец, судьбу третьего сета решил ранний брейк от Надаля.

Надаль стал четвертым теннисистом в истории с 1000 победами на уровне АТР-тура. Ранее в этот клуб вошли Джимми Коннорс (1274 победы), Роджер Федерер (1242) и Иван Лендл (1068).

Следующим соперником Рафаэля Надаля в Париже станет Джордан Томпсон.