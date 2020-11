Надаль одержал 1000-ю победу в карьере

Юбилейную победу вторая ракетка мира Рафаэль Надаль оформил в матче второго круга Мастерса в Париже против соотечественника Фелисиано Лопеса (4:6, 7:6, 6:4). Матч продолжался 2 часа и 31 минуту.

Надаль на старте матча отдал свою подачу и не смог до конца первого сета сделать обратный брейк. Во второй партии испанец упустил 5 брейк-поинтов, однако на тайбрейке не позволил Лопесу оформить сенсацию. Наконец, судьбу третьего сета решил ранний брейк от Надаля.

Of course, match win No. 1,000 is among his most memorable! ????@RafaelNadal | @RolexPMasters | #Rafa1000 pic.twitter.com/quCChbDAQ7