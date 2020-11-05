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Надаль одержал 1000-ю победу в карьере
Грандиозное достижение легендарного испанца
Юбилейную победу вторая ракетка мира Рафаэль Надаль оформил в матче второго круга Мастерса в Париже против соотечественника Фелисиано Лопеса (4:6, 7:6, 6:4). Матч продолжался 2 часа и 31 минуту.
Надаль на старте матча отдал свою подачу и не смог до конца первого сета сделать обратный брейк. Во второй партии испанец упустил 5 брейк-поинтов, однако на тайбрейке не позволил Лопесу оформить сенсацию. Наконец, судьбу третьего сета решил ранний брейк от Надаля.
Of course, match win No. 1,000 is among his most memorable! ????@RafaelNadal | @RolexPMasters | #Rafa1000 pic.twitter.com/quCChbDAQ7— ATP Tour (@atptour) November 4, 2020
Надаль стал четвертым теннисистом в истории с 1000 победами на уровне АТР-тура. Ранее в этот клуб вошли Джимми Коннорс (1274 победы), Роджер Федерер (1242) и Иван Лендл (1068).
Следующим соперником Рафаэля Надаля в Париже станет Джордан Томпсон.
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