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Бондаренко проиграла на старте турнира в Чарльстоне

Теннис
(1 голосов)

Осечка украинки

Бондаренко проиграла на старте турнира в Чарльстоне
Новина українською

Екатерина Бондаренко в первом раунде турнира ITF World Tennis Tour в Чарльстоне с призовым фондом 100 тысяч долларов с разгромным счетом (3:6, 1:6) уступила мексиканке Ренате Сарасуа.

Бондаренко на пять брейков соперницы смогла ответить только одним успешным геймом на приеме.

Екатерина остается в Чарльстоне – сегодня украинка вместе с Ольгой Говорцовой проведет матч 1/4 финала в парной сетке.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Швёнтек стала теннисисткой месяца в WTA-туре.

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В статье: Катерина Бондаренко
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