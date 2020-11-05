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Бондаренко проиграла на старте турнира в Чарльстоне
Осечка украинки
Екатерина Бондаренко в первом раунде турнира ITF World Tennis Tour в Чарльстоне с призовым фондом 100 тысяч долларов с разгромным счетом (3:6, 1:6) уступила мексиканке Ренате Сарасуа.
Бондаренко на пять брейков соперницы смогла ответить только одним успешным геймом на приеме.
Екатерина остается в Чарльстоне – сегодня украинка вместе с Ольгой Говорцовой проведет матч 1/4 финала в парной сетке.
Ранее UA-Футбол
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