Бондаренко проиграла на старте турнира в Чарльстоне

Екатерина Бондаренко в первом раунде турнира ITF World Tennis Tour в Чарльстоне с призовым фондом 100 тысяч долларов с разгромным счетом (3:6, 1:6) уступила мексиканке Ренате Сарасуа.

Бондаренко на пять брейков соперницы смогла ответить только одним успешным геймом на приеме.

Екатерина остается в Чарльстоне – сегодня украинка вместе с Ольгой Говорцовой проведет матч 1/4 финала в парной сетке.