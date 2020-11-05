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Юбилейная победа Надаля: как это было. ВИДЕО
Обзор исторического успеха испанца в Париже
Накануне Рафаэль Надаль во втором раунде Мастерса в столице Франции одержал волевую победу над Фелисиано Лопесом (4:6, 7:6, 6:4) и стал четвертым теннисистом в истории с 1000 победами в одиночном разряде на уровне АТР-тура. Среди действующих теннисистов больше матчей (1242) выиграл только Роджер Федерер.
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