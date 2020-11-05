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Надаль: 1000 побед означает, что я старый

Теннис
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Испанец делится эмоциями

Надаль: 1000 побед означает, что я старый
Новина українською

Рафаэль Надаль во втором раунде Мастерса в Париже обыграл Фелисиано Лопеса (4:6, 7:6, 6:4) и стал четвертым теннисистом в истории с 1000 победами на уровне АТР-тура.

"Одержать 1000 побед означает, что я старый. Я играл хорошо в течение долгого времени, и это то, что радует меня.

Я просто хочу сказать большое спасибо всем людям, которые помогли мне быть там, где я есть.

Вероятно, я больше всего горжусь тем, что так долго остаюсь на вершине. У меня было много травм, но мне всегда хватало любви к теннису, чтобы принять эти трудности.

Для меня очень важно, что в 34 года я все еще конкурентоспособен", - цитирует Надаля официальный сайт АТР.

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В статье: теннис Рафаэль Надаль
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