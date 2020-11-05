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Топ-100 ударов Рафаэля Надаля на турнирах АТР. ВИДЕО
37 минут магии от невероятного испанца
Накануне Рафаэль Надаль в Париже одержал 1000 победу на уровне АТР. По этому поводу YouTube-канал Tennis TV представил 100 лучших ударов испанца на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов.
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