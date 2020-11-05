Тренер Джоковича рассказал о подготовке серба во время карантина

Тренер серба Новака Джоковича Марко Паничи раскрыл некоторые детали того, как первая ракетка мира поддерживал себя в форме во время самоизоляции.

"На самом деле нужно было просто оставаться в форме. Поскольку не было известно, когда Новак снова будет играть, не представлялось возможным планировать что-либо конкретное. Хорошо, что Ноле очень хорошо знает своё тело. Его точно нельзя назвать маленьким ребёнком, за которым нужен глаз да глаз. По большей части Новак сам знал, что ему нужно делать", — приводит слова Паничи Tennis Head.

В 2020 году Джокович стал победителем командных соревнований ATP Cup, выиграл турниры в Дубае (ОАЭ) и Цинциннати (США) и завершил триумфом Открытый чемпионата Австралии.