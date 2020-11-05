Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Джоковича рассказал о подготовке серба во время карантина
Новак сам знал, что ему нужно делать
Тренер серба Новака Джоковича Марко Паничи раскрыл некоторые детали того, как первая ракетка мира поддерживал себя в форме во время самоизоляции.
"На самом деле нужно было просто оставаться в форме. Поскольку не было известно, когда Новак снова будет играть, не представлялось возможным планировать что-либо конкретное. Хорошо, что Ноле очень хорошо знает своё тело. Его точно нельзя назвать маленьким ребёнком, за которым нужен глаз да глаз. По большей части Новак сам знал, что ему нужно делать", — приводит слова Паничи Tennis Head.
В 2020 году Джокович стал победителем командных соревнований ATP Cup, выиграл турниры в Дубае (ОАЭ) и Цинциннати (США) и завершил триумфом Открытый чемпионата Австралии.
Популярное сейчас
- Просто уничтожил взглядом: как Месси даже не попытался включиться в прессинг в матче с Динамо
- Герой футбольного дня. Руслан Нещерет
- Заря - АЕК. Анонс и прогноз на матч
- Хирн: Джошуа хочет сразиться с Усиком. Это все бизнес
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО