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Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Париже обыграв Томпсона

Теннис
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Финальный сет был не из легких

Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Париже обыграв Томпсона
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Испанец Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала "Мастерса" в Париже (Франция). В третьем круге он обыграл австралийского теннисиста Джордана Томпсона.

1/4 финала. Париж (Франция)

Рафаэль Надаль - Джордан Томпсон 6:1, 7:6 (6:3)

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Надаль 3 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Томпсон подал 7 эйсов, ни разу не ошибся на подаче, не использовал единственный шанс взять подачу соперника.

За выход в полуфинал Рафаэль сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, который в третьем круге за 1 час 21 минуту со счётом 7:5, 6:2 нанёс поражение словацкому теннисисту Норберту Гомбошу.

Турнир с призовым фондом € 5 433 555 стартовал 2 ноября. В 2019 году победителем турнира стал серб Новак Джокович, в финале обыгравший Дениса Шаповалова из Канады — 6:3, 6:4. В этом году уроженец Белграда принял решение пропустить турнир.

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В статье: Рафаэль Надаль
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