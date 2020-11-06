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Париж. Вавринка и Зверев вышли в четвертьфинал
На Мастерсе в Париже определились все участники 1/4 финала
Александр Зверев за 3 часа и 3 минуты обыграл француза Адриана Маннарино (7:6, 6:7, 6:4). Немец мог побеждать в двух сетах, однако на тайбрейке второй партии не реализовал матч-бол.
Стэн Вавринка неожиданно прервал победную серию Андрея Рублева, который до приезда в Париж взял титулы в Санкт-Петербурге и Вене. Трехкратный чемпион турниров Большого шлема остановил россиянина в волевом стиле – 1:6, 6:4, 6:3.
Зверев и Вавринка в пятницу разыграют путевку в полуфинал, а победитель этого матча в 1/2 финала встретится с Рафаэлем Надалем или Пабло Карреньо-Буста.
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