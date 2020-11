Путь длиной в 18 лет: что нужно знать о 1000 победах Надаля в АТР-туре

По материалам официального сайта АТР

Волевая победа над Фелисиано Лопесом (4:6, 7:6, 6:4) во втором раунде Мастерса в Париже стала для Рафаэля Надаля пропуском в элитный клуб «1000», где испанца уже давно ждала культовая троица в лице Джимми Коннорса, Ивана Лендла и конечно же Роджера Федерера, который наверняка одним из первых поздравил грунтового короля с этим феноменальным достижением.

1000 Рафаэля Надаля: шаг за шагом

№1: 2002 (15 лет): в конце апреля Надаль в возрасте 15 лет и 10 месяцев на домашнем грунтовом турнире АТР на Мальорке с первой попытки открыл счет победам во взрослом туре, обыграв в двух сетах 81-ю ракетку мира Рамона Дельгадо (6:4, 6:4).

№100: 2005 (19 лет): спустя месяц после первого триумфа на Ролан Гаррос Надаль во втором раунде турнира в Штутгарте разгромил Уго Армандо (6:1, 6:2). Эта победа стала для манакорца 30-й на протяжении его рекордной 81-матчевой победной серии на грунте с 2005 по 2007 года.

№200: 2007 (20 лет): вскоре после титула на Мастерсе в Индиан-Уэллсе Надаль в Майами в матче с аргентинским тинейджером Хуаном Мартином дель Потро открыл третью сотню своих побед в АТР-туре (6:0, 6:4). Это была первая встреча Рафаэля с будущим победителем US Open.

Players Winning 1,000th Singles Match

- @JimmyConnors 1984 Los Angeles 3R (d. Tom Gullikson)

- Ivan Lendl 1992 Sydney-2 2R (d. Brett Steven)

- @rogerfederer 2015 @BrisbaneTennis F (d. Raonic)

- @RafaelNadal 2020 @RolexPMasters 2R (d. Lopez) — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) November 4, 2020

№300: 2008 (22 года): Надалю пришлось подать 35 эйсов, чтобы в тяжелом трехсетовом матче сломить хорватского гиганта Иво Карловича в четвертьфинале травяного турнира Queen's Club в Лондоне (6:7, 7:6, 7:6). Спустя несколько дней после 300-й победы Рафа впервые выиграет турнир на траве, а затем в эпичной битве с Роджером Федерером станет чемпионом Уимблдона.

№400: 2009 (23 года): Надаль в 2004 году проиграл свой дебютный матч в Кубке Дэвиса за сборную Испании, но затем выдал серию из 29 побед подряд. 11 лет назад в финальном матче Кубка Дэвиса против Чехии в Барселоне Рафа разбил Томаша Бердыха (7:5, 6:0, 6:2) и добыл свою 400-ю победу в карьере. Испания выиграла финал со счетом 5:0 и завоевала главный титул в командном теннисе.

№500: 2011 (24 года): этот юбилейный успех Надаль также отпраздновал в Барселоне, обыграв в полуфинале турнира АТР-500 Ивана Додига (6:3, 6:2). На Barcelona Open Banc Sabadell манакорец был непобедим с 2005 по 2013 года, после чего еще трижды побеждал в столице Каталонии с 2006 по 2018 года включительно.

№600: 2013 (26 лет): после семимесячного отсутствия в туре Надаль в 2013 году совершил впечатляющий камбэк, выиграв 10 титулов и завершив сезон в статусе первой ракетки мира. Свою 600-ю победу в карьере испанец добыл в финальном матче Мастерса в Индиан-Уэллсе против Хуана Мартина дель Потро (4:6, 6:3, 6:4).

№700: 2014 (28 лет): Надалю понадобилось всего 113 матчей, чтобы добраться до очередной сотни. Свою 700-ю победу Рафа одержал на старте Уимблдона в матче со словаком Мартином Клижаном – 4:6, 6:3, 6:3, 6:3.

№800: 2016 (30 лет): в четвертьфинале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Надаль огорчил местную публику, обыграв бразильца Томаса Беллуччи (2:6, 6:4, 6:2). Рафа остался без личной медали на Играх в Бразилии, но взял золото в паре с Марком Лопесом.

№900: 2018 (32 года): на пути к 11-му титулу на Ролан Гаррос Надаль в третьем раунде в 16-й раз подряд обыграл Ришара Гаске (6:3, 6:2, 6:2). На том турнире Рафа отдал своим соперникам всего один сет – в четвертьфинальном матче против Диего Шварцмана.

№1000 (34 года): Надаль повторил личный рекорд, собрав очередную сотню побед всего за 113 матчей. Символично, что соперником Надаля в его 1000-й виктории был испанец – 39-летний ветеран Фелисиано Лопес, который дебютировал в АТР-туре, когда Рафе было 11 лет.

Карьера Рафаэля Надаля в цифрах и фактах

1 – Лучшая позиция испанца в рейтинге АТР

2 – Именно столько раз Надаль побеждал на Уимблдоне

3 – Всего 3 победы в АТР-туре понадобилось Рафе, чтобы дебютировать в топ-100. Следующие 997 побед он оформил, будучи игроком из первой сотни.

4 – Количество титулов Надаля на US Open

5 – Надаль пять раз завершал сезон в статусе первой ракетки мира

6 – Именно столько раз Надаль обыгрывал одного из своих тренеров – бывшую первую ракетку мира Карлоса Мойя.

13 – Столько раз Надаль побеждал на Ролан Гаррос

15 – Именно в 15-летнем возрасте Надаль дебютировал в АТР-туре

16 – С 2005 по 2020 года Надаль 16 раз подряд квалифицировался на Итоговый турнир

18 – В 18-летнем возрасте Надаль выиграл свой первый титул на уровне ATP

20 – Количество титулов Надаля на турнирах Большого шлема

21 – Именно столько раз Надаль обыгрывал действующую первую ракетку мира

22 – Количество титулов Надаля на харде

24 – В 24-летнем возрасте Надаль стал самым молодым теннисистом в истории, собравшим карьерный Большой шлем

31 – Надаль с момента дебюта на Ролан Гаррос выиграл 31 матч подряд, пока в 2009 году не столкнулся с Робином Содерлингом.

34 – В статусе тинейджера Надаль 34 раза обыгрывал теннисистов из топ-20 мирового рейтинга

35 – Столько раз Надаль выигрывал турниры категории АТР-1000

50 – Надаль на грунте выиграл 50 сетов подряд – и это рекорд Открытой эры тенниса

51 – Именно столько раз Надаль суммарно обыгрывал своих главных соперников – Роджера Федерера (24) и Новака Джоковича (27)

55 – За карьеру Надаль выиграл 55% розыгрышей

56 – Именно столько недель подряд Надаль возглавлял рейтинг АТР

60 – Количество титулов Надаля на грунте

69 – За карьеру Надаль выиграл 69% решающих сетов (164-73)

70 – Надаль в среднем выигрывает каждые 7 из 10 финалов на турнирах АТР (86-37)

71 – Количество побед Надаля на траве

81 – С апреля 2005 года по май 2007-го Надаль на грунте выиграл рекордные в истории 81 матч подряд

82 – Именно столько матчей Надаль выиграл в 2008 году. Это личный рекорд испанца

86 – Количество титулов Надаля на турнирах АТР

88 – Надаль выиграл 88% матчей против левшей – 105 побед при 15 поражениях

90 – Именно столько побед Надаль одержал на турнирах в закрытых помещениях

95 – Процент побед Надаля в тех матчах, когда он брал первый сет

99 – Надаль 99 раз обыгрывал теннисистов, которые когда-либо возглавляли мировой рейтинг. У него 63 поражения в матчах с такими соперниками.

100 – Количество побед Надаля на Ролан Гаррос

116 – Именно столько побед одержал Надаль после проигрыша первого сета

123 – На счету Надаля 123 финала в карьере

172 – Именно столько раз испанец обыгрывал теннисистов из топ-10 мирового рейтинга

197 – Количество побед Надаля в статусе первой ракетки мира

209 – Именно столько недель Надаль провел в ранге лидера мирового рейтинга

246 – Такое количество тайбрейков Надаль выиграл за карьеру (246-157)

282 – Количество побед Надаля на турнирах Большого шлема

310 – Именно столько эйсов Надаль подал в 2010 году – личный рекорд испанца

324 – Количество побед Надаля над теннисистами из топ-5 (324-126)

387 – Количество побед Надаля на турнирах АТР-100

445 – Именно столько матчей испанец выиграл на грунте

482 – Количество побед Надаля на харде

909 – Самая низкорейтинговая победа Надаля в карьере – в 2015 году в матче Кубка Дэвиса испанец со счетом 6:4, 6:3, 6:2 обыграл представителя Дании Микаэля Торпегаарда.

910 – Количество побед Надаля на открытом воздухе

1,000 – Общее количество побед Рафаэля Надаля на уровне АТР-тура.