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Медведев не пустил Шварцмана в полуфинал Мастерса в Париже
Россиянин приблизился к титулу
В первом четвертьфинале дня на Rolex Paris Masters Даниил Медведев в двух сетах остановил Диего Шварцмана (3:6, 1:6) и усложнил аргентинцу путь на Итоговый турнир АТР в Лондоне.
Медведев провел практически безупречный матч – пятая ракетка мира сделал четыре брейка, а на первой подаче выиграл невероятные 96% очков (27 из 28 розыгрышей).
Даниил Медведев в пятый раз в карьере сыграет в полуфинале турнира категории АТР-1000. В прошлом году россиянин брал титулы в Цинциннати и Шанхае.
Диего Шварцман станет последним участником ATP Finals, если победителем Мастерса в Париже станет не Стэн Вавринка или Пабло Карреньо-Буста.
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