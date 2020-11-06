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Медведев не пустил Шварцмана в полуфинал Мастерса в Париже

Теннис
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Россиянин приблизился к титулу

Медведев не пустил Шварцмана в полуфинал Мастерса в Париже
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В первом четвертьфинале дня на Rolex Paris Masters Даниил Медведев в двух сетах остановил Диего Шварцмана (3:6, 1:6) и усложнил аргентинцу путь на Итоговый турнир АТР в Лондоне.

Медведев провел практически безупречный матч – пятая ракетка мира сделал четыре брейка, а на первой подаче выиграл невероятные 96% очков (27 из 28 розыгрышей).

Даниил Медведев в пятый раз в карьере сыграет в полуфинале турнира категории АТР-1000. В прошлом году россиянин брал титулы в Цинциннати и Шанхае.

Диего Шварцман станет последним участником ATP Finals, если победителем Мастерса в Париже станет не Стэн Вавринка или Пабло Карреньо-Буста.

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В статье: Диего Шварцман Даниил Медведев
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