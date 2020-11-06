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Надаль: Федерер будет силён после травмы
Рафа отреагировал на возвращение Федерера
Испанский теннисист Рафаэль Надаль считает, что даже после почти годичного простоя и операции 39-летний швейцарец Роджер Федерер вернётся на высокий уровень.
Федерер пропустил почти весь 2020 соревновательный год из-за травмы колена. Недавно он перенёс операцию, а позже стало известно, что 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" планирует вернуться к старту следующего сезона на Australian Open.
"Вижу, что Роджер уже приступил к тренировкам, думаю, он вернётся сильным, будет показывать хороший теннис. Как далеко он может забраться? Откуда же мне знать? Я не знаю, как буду сам выступать в следующем году, не говоря уже о Роджере.
В последнее время мы часто общаемся с Роджером. Обсуждаем какие-то ситуации в теннисе и вне его. Нынешняя ситуация в нашем спорте непростая, и мы являемся одними из тех, кто может туру помочь выйти из неё", — цитирует Надаля Tennis World USA.
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