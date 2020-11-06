Финалист Кубка Дэвиса-2017 прекратил сотрудничество с Томасом Юханссоном

Бельгийский теннисист Давид Гоффен объявил о завершении трудовых отношений с бывшей седьмой ракеткой мира Томасом Юханссоном.

Швед тренировал Гоффена с 2018 года. "После двух лет совместной работы мы с Томасом решили прекратить наше сотрудничество. Хотел бы поблагодарить его за всё, что он для меня сделал, и за все моменты, которые мы разделили вместе. Желаю ему всего наилучшего в будущем!" — написал бельгиец на своей странице в "Инстаграме".