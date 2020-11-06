Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Линц. Ястремская, Костюк и Завацкая узнали своих соперниц
Теннисистки сыграют на турнире в Линце
Украинская теннисистка Марта Костюк попала в основную сетку турнира в Линце после того, как с соревнования снялась Мартина Тревисан.
С основной сетки турнир начнет Даяна Ястремская.
А вот Ангелина Калинина и Катарина Завацкая стартуют в квалификации. Калинина сыграет против Изабеллы Шиниковой из Болгарии, а Завацкая сразится с Аной Конюх из Хорватии.
В случае побед украинки могут сыграть в финале квалификации, об этом пишет Большой теннис Украины.
Напомним, что турнир стартует 9-го ноября.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вторая лига. Первая победа Яруда, Металл и Диназ очки не теряют - обзор пятничных встреч 10-го тура
- Динамо хотело перенести матч с Шахтером, но донецкий клуб отказал
- Еле ноги унесли. Фейеноорд - ЦСКА М 3:1. Обзор матча и видео голов
- Костюк – седьмая украинка с дебютом в топ-100 до 20-летия
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...