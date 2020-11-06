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Линц. Ястремская, Костюк и Завацкая узнали своих соперниц

Теннис
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Теннисистки сыграют на турнире в Линце

Линц. Ястремская, Костюк и Завацкая узнали своих соперниц
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк попала в основную сетку турнира в Линце после того, как с соревнования снялась Мартина Тревисан.

С основной сетки турнир начнет Даяна Ястремская.

А вот Ангелина Калинина и Катарина Завацкая стартуют в квалификации. Калинина сыграет против Изабеллы Шиниковой из Болгарии, а Завацкая сразится с Аной Конюх из Хорватии.

В случае побед украинки могут сыграть в финале квалификации, об этом пишет Большой теннис Украины.

Напомним, что турнир стартует 9-го ноября.

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В статье: Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина
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