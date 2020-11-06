Несколько топовых теннисистов снялись с турнира в Софии

Теннисисты продолжают сниматься с турнира ATP 250 в Софии (Болгария), сообщает Entry List Updates.

На этот раз от участия отказались Милош Раонич (Канада), Уго Умбер (Франция), Борна Чорич (Хорватия), Филип Крайинович, Душан Лайович (оба — Сербия), Джордан Томпсон (Австралия) и Фелисьяно Лопес (Испания).

Их заменят Роберто Карбальес Баэна (Испания), Раду Албот (Молдавия), Егор Герасимов (Беларусь), Вашек Поспишил (Канада), Стефано Травалья, Сальваторе Карузо (оба — Италия) и Ласло Джере (Сербия).

Турнир в столице Болгарии будет проходить с 9 по 14 ноября. Призовой фонд соревнований составляет € 542 695.