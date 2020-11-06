  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Несколько топовых теннисистов снялись с турнира в Софии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Несколько топовых теннисистов снялись с турнира в Софии

Теннис
(1 голосов)

Турнир пропустит Чорич и Раонич

Несколько топовых теннисистов снялись с турнира в Софии
Новина українською

Теннисисты продолжают сниматься с турнира ATP 250 в Софии (Болгария), сообщает Entry List Updates.

На этот раз от участия отказались Милош Раонич (Канада), Уго Умбер (Франция), Борна Чорич (Хорватия), Филип Крайинович, Душан Лайович (оба — Сербия), Джордан Томпсон (Австралия) и Фелисьяно Лопес (Испания).

Их заменят Роберто Карбальес Баэна (Испания), Раду Албот (Молдавия), Егор Герасимов (Беларусь), Вашек Поспишил (Канада), Стефано Травалья, Сальваторе Карузо (оба — Италия) и Ласло Джере (Сербия).

Турнир в столице Болгарии будет проходить с 9 по 14 ноября. Призовой фонд соревнований составляет € 542 695.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Милош Раонич Борна Чорич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...