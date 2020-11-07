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АТР Tour 1000. Париж. Зверев переиграл Вавринку в 1/4 финала турнира
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Немецкий теннисист Александр Зверев (АТР №7) в 1/4 финала Rolex Paris Masters - ATP Tour 1000 в Париже (Франция) победил швейцарца Стэна Вавринку (АТР №20).
Счет матча 2-0 (6-3; 7-6) в пользу победителя поединка, в активе которого 8 подач на вылет, 4 из 4 использованных брейков, 56% выигранных очков и 2 двойные ошибки. У его соперника 2 эйса, 2 с 4 использованных брейков, 44% выигранных очков и 1 двойная ошибка.
Для немца полуфина этого турнира станет первым в карьере. За право сыграть в поединке за титул Зверев поборется со второй ракеткой мира
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