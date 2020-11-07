АТР Tour 1000. Париж. Зверев переиграл Вавринку в 1/4 финала турнира

Немецкий теннисист Александр Зверев (АТР №7) в 1/4 финала Rolex Paris Masters - ATP Tour 1000 в Париже (Франция) победил швейцарца Стэна Вавринку (АТР №20).

Счет матча 2-0 (6-3; 7-6) в пользу победителя поединка, в активе которого 8 подач на вылет, 4 из 4 использованных брейков, 56% выигранных очков и 2 двойные ошибки. У его соперника 2 эйса, 2 с 4 использованных брейков, 44% выигранных очков и 1 двойная ошибка.