Рафаэль Надаль: Подача идет хорошо, и в другом играю все лучше и лучше

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль после победы в 1/4 финала Мастерса в Париже поделился впечатлениями от матча. Его слова цитирует сайт АТР:

"Хочу отдать должное Пабло за то, что в некоторых компонентах он был очень хорош, играл суперагрессивно. Очевидно, мне нужно добавить в игре на приеме. Подача ведь идет хорошо, и в другом играю все лучше и лучше. Чтобы иметь шансы на титул, мне нужно что-то сделать с приемом.

Пабло правда начал очень хорошо. Плохо, что он слишком легко брал свои подачи. Я принимал не слишком остро, не создавал ему никаких проблем. Когда ничего тебе не мешает, более раскованно чувствуешь себя на приеме, играешь более агрессивно. Думаю, это была главная проблема сегодня (вчера - прим.)" - сказал он.