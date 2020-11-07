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Рафаэль Надаль: Подача идет хорошо, и в другом играю все лучше и лучше
Комментарий испанца
Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль после
"Хочу отдать должное Пабло за то, что в некоторых компонентах он был очень хорош, играл суперагрессивно. Очевидно, мне нужно добавить в игре на приеме. Подача ведь идет хорошо, и в другом играю все лучше и лучше. Чтобы иметь шансы на титул, мне нужно что-то сделать с приемом.
Пабло правда начал очень хорошо. Плохо, что он слишком легко брал свои подачи. Я принимал не слишком остро, не создавал ему никаких проблем. Когда ничего тебе не мешает, более раскованно чувствуешь себя на приеме, играешь более агрессивно. Думаю, это была главная проблема сегодня (вчера - прим.)" - сказал он.
Напомним, что Александр Зверев
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