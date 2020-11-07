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У кого суббота, а у кого работа: Леся Цуренко активно проводит выходной день. Фото

Теннис
(1 голосов)

Украинка продолжает тренироваться

У кого суббота, а у кого работа: Леся Цуренко активно проводит выходной день. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко несмотря на выходной день проводит активные тренировки. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Рафаэль Надаль прокомментировал выход в полуфинал Мастерса в Париже.

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В статье: Леся Цуренко
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