У кого суббота, а у кого работа: Леся Цуренко активно проводит выходной день. Фото

Украинская теннисистка Леся Цуренко несмотря на выходной день проводит активные тренировки. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Рафаэль Надаль прокомментировал выход в полуфинал Мастерса в Париже.