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Новак Джокович закончит сезон на первом месте мирового рейтинга
Повторение легендарного рекорда
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович завершит текущий сезона на первой позиции мирового рейтинга.
Таким образом, Джокович сравнялся по этому показателю с Питом Сампрасом, который ранее стал автором рекорда в итоговом рейтинге (1993-1998). Новак уже заканчивал сезон на первой строчке в 2011, 2012, 2014 года, 2015 года, 2018 годах.
Новак Джокович (33,5 года) продолжил тенденцию последних лет и обновил возрастной рекорд для первых ракеток по итогам сезона.
Серб занял первое место в рейтинге в текущем сезоне в феврале после победы на Открытом чемпионате Австралии. В коллекции Джоковича также титулы на турнире в Дубае, Мастерсах в Нью-Йорке и Риме, финал на Ролан Гаррос.
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