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Новак Джокович закончит сезон на первом месте мирового рейтинга

Теннис
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Повторение легендарного рекорда

Новак Джокович закончит сезон на первом месте мирового рейтинга
UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович завершит текущий сезона на первой позиции мирового рейтинга.

Таким образом, Джокович сравнялся по этому показателю с Питом Сампрасом, который ранее стал автором рекорда в итоговом рейтинге (1993-1998). Новак уже заканчивал сезон на первой строчке в 2011, 2012, 2014 года, 2015 года, 2018 годах.

Новак Джокович (33,5 года) продолжил тенденцию последних лет и обновил возрастной рекорд для первых ракеток по итогам сезона.

Серб занял первое место в рейтинге в текущем сезоне в феврале после победы на Открытом чемпионате Австралии. В коллекции Джоковича также титулы на турнире в Дубае, Мастерсах в Нью-Йорке и Риме, финал на Ролан Гаррос.

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В статье: Новак Джокович
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