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Александр Зверев: За весь матч у меня был один плохой розыгрыш
Комментарий молодого немца
Немецкий теннисист, седьмая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал победу в 1/4 финала Мастерса в Париже. Его слова цитирует Tennis World USA:
"За весь матч у меня был один плохой розыгрыш. Рад, что впервые попал в полуфинал парижского Masters. В прошлые годы к этому времени я сильно уставал от сезона, но в этот раз все по-другому.
Немного беспокоит повреждения. Оно похоже на травму, которую я получил в матче с Адрианом Маннарино в Кельне. Надеюсь ничего серьезного. Думаю, буду в порядке к матчу с Надалем. С Рафой нужно будет сыграть по-умному" - сказал он.
Напомним, что ранее Стэн Вавринка
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