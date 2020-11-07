Александр Зверев: За весь матч у меня был один плохой розыгрыш

Немецкий теннисист, седьмая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал победу в 1/4 финала Мастерса в Париже. Его слова цитирует Tennis World USA:

"За весь матч у меня был один плохой розыгрыш. Рад, что впервые попал в полуфинал парижского Masters. В прошлые годы к этому времени я сильно уставал от сезона, но в этот раз все по-другому.

Немного беспокоит повреждения. Оно похоже на травму, которую я получил в матче с Адрианом Маннарино в Кельне. Надеюсь ничего серьезного. Думаю, буду в порядке к матчу с Надалем. С Рафой нужно будет сыграть по-умному" - сказал он.