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АТР. Зверев победил Надаля и стал вторым финалистом парижского Мастерса
Историческая победа для немца
Немецкий теннисист Александр Зверев (АТР №7) выходит в финал Мастерса в Париже (Франция). В полуфинальном матче он одолел вторую ракетку мира, испанца Рафаэля Надаля.
Счет встречи 2-0 (6-4; 7-6) в пользу победителя поединка, в активе которого 13 подач на вылет, 3 с 8 использованных брейков, 2 с 3 отыгранных брейков, 55% выигранных очков и 1 двойная ошибка. У его легендарного соперника 5 эйсов, 1 с 3 использованный брейк, 5 из 8 отыгранных брейков, 45% выигранных очков и отсутствие двойных ошибок.
В матче за главный титул турнира Александр Зверев сыграет против россиянина Даниила Медведева. Поединок должен состояться завтра, 8 ноября. Точное время начала пока не известно.
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