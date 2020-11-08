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Рафаэль Надаль: Не могу сказать, что это был плохой турнир для меня
Комментарий легендарного испанца
Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль после проигрыша в полуфинале парижского Мастерса рассказал о своих впечатлениях от выступления на турнире. Его слова цитирует ATP:
"Не могу сказать, что это было плохой турнир. Я провел время на корте, получил практику. Конечно, я хотел выиграть, но это всегда сложно.
У меня был правильный настрой по ходу всего турнира, я боролся в каждом матче. Это дало мне возможность провести четыре матча, что должно помочь в Лондоне (на Итоговом турнире - прим)" - сказал он.
Напомним, что ранее
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