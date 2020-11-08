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Леся Цуренко: Я бы хотела быть на корте и играть матчи, а не проводить время на пляже. Фото

Теннис
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Украинка хочет в игру

Леся Цуренко: Я бы хотела быть на корте и играть матчи, а не проводить время на пляже. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №) на своей официальной странице в Instagram опубликовала пост, в котором рассказала, что как можно скорее хочет вернуться на корт.

"Я знаю, что публикую сейчас много фотографий с отпуска ... но, честно говоря ... я бы предпочла быть на корте и играть матчи, а не проводить время на пляже ... но я не могу, к сожалению .. . поэтому я стараюсь получить максимум от своего отдыха и с нетерпением жду возвращения на корт"

Леся Цуренко: Я бы хотела быть на корте и играть матчи, а не проводить время на пляже. Фото - изображение 1

Напомним, что вчера Цуренко провела мощную тренировку.

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В статье: Леся Цуренко
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