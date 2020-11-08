Леся Цуренко: Я бы хотела быть на корте и играть матчи, а не проводить время на пляже. Фото

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №) на своей официальной странице в Instagram опубликовала пост, в котором рассказала, что как можно скорее хочет вернуться на корт.

"Я знаю, что публикую сейчас много фотографий с отпуска ... но, честно говоря ... я бы предпочла быть на корте и играть матчи, а не проводить время на пляже ... но я не могу, к сожалению .. . поэтому я стараюсь получить максимум от своего отдыха и с нетерпением жду возвращения на корт"