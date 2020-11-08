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WTA. Линц. Калинина прошла Завацкую в финале квалификации турнира

Теннис
(2 голосов)

Ангелина проходит дальше

WTA. Линц. Калинина прошла Завацкую в финале квалификации турнира
UA-Футбол
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №162) в финале квалификации турнира в Линце (Австрия) победила свою соотечественницу Екатерину Завацкую (WTA №117).

Счет встречи 1-0 (6-0; 4-0 отк.) в пользу победительницы матча, в активе которой пять брейков. Ее соперница после четвертого гейма второго сета взяла медицинскую паузу, а вернуться в игру так и не смогла.

Таким образом, Калинина вышла в основную сетку турнира.

Напомним, что действующей чемпионкой соревнований является американка Кори Гауфф, а призовой фонд соревнований составляет 230 тысяч долларов.

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В статье: Ангелина Калинина Катарина Завацкая
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