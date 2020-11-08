Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
WTA. Линц. Калинина прошла Завацкую в финале квалификации турнира
Ангелина проходит дальше
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №162) в финале квалификации турнира в Линце (Австрия) победила свою соотечественницу Екатерину Завацкую (WTA №117).
Счет встречи 1-0 (6-0; 4-0 отк.) в пользу победительницы матча, в активе которой пять брейков. Ее соперница после четвертого гейма второго сета взяла медицинскую паузу, а вернуться в игру так и не смогла.
Таким образом, Калинина вышла в основную сетку турнира.
Напомним, что действующей чемпионкой соревнований является американка Кори Гауфф, а призовой фонд соревнований составляет 230 тысяч долларов.
Популярное сейчас
- Динамо - Шахтёр: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
- Рустам Худжамов: О Нещерете услышал еще несколько лет назад
- Потери Динамо, замена от Шевченко, победы Баварии и Барсы. Главные новости за 7 ноября
- Путь длиной в 18 лет: что нужно знать о 1000 победах Надаля в АТР-туре
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО