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АТР. София. Марченко не пробился в основную сетку соревнований

Теннис
(1 голосов)

Украинец проиграл без шансов

АТР. София. Марченко не пробился в основную сетку соревнований
UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №210) проиграл в финале квалификации турнира в Софии. Наш соотечественник проиграл французу Жилю Симону (АТР №59).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу победителя поединка, в активе которого 6 брейков, 5 эйсов и отсутствие двойных ошибок. В украинца 2 подачи на вылет, 2 брейка и 6 двойных ошибок.

Таким образом, на турнире в Софии украинского представительства не будет.

Напомним, что ранее Ангелина Калинина вышла в основную сетку соревнований в Линце.

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В статье: Илья Марченко
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