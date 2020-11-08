АТР. София. Марченко не пробился в основную сетку соревнований

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №210) проиграл в финале квалификации турнира в Софии. Наш соотечественник проиграл французу Жилю Симону (АТР №59).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу победителя поединка, в активе которого 6 брейков, 5 эйсов и отсутствие двойных ошибок. В украинца 2 подачи на вылет, 2 брейка и 6 двойных ошибок.

Таким образом, на турнире в Софии украинского представительства не будет.