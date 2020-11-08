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АТР. София. Марченко не пробился в основную сетку соревнований
Украинец проиграл без шансов
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №210) проиграл в финале квалификации турнира в Софии. Наш соотечественник проиграл французу Жилю Симону (АТР №59).
Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу победителя поединка, в активе которого 6 брейков, 5 эйсов и отсутствие двойных ошибок. В украинца 2 подачи на вылет, 2 брейка и 6 двойных ошибок.
Таким образом, на турнире в Софии украинского представительства не будет.
Напомним, что ранее Ангелина Калинина
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