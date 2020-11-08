АТР. Медведев побеждает Зверева в финале Мастерса в Париже и забирает титул

Российский теннисист Даниил Медведев (АТР №5) побеждает в финале Мастерса в Париже (Франция). В матче за титул он одолел немца Александра Зверева (АТР №7).

Счет встречи 2-1 (5-7; 6-4; 6-1) в пользу победителя матча, в активе которого 14 подач на вылет, 4 реализованных брейков, 55% выигранных очков и 2 двойные ошибки. У его соперника 11 эйсов, 1 реализованный брейк, 45% выигранных очков и 3 двойные ошибки.

Счет личных встреч - 5-2 все еще в пользу немца.

Этот финал турниров серии Мастерс стал для россиянина четвертым в карьере и первым в Париже. До этого Медведев выиграл Мастерс в Шанхае.