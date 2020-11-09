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Надаль и компания: топ-10 ударов Мастерса в Париже. ВИДЕО
Самые яркие розыгрыши французского турнира АТР-1000.
Накануне в столице Франции завершился последний в сезоне Мастерс, победителем которого стал Даниил Медведев. YouTube-канал Tennis TV представил десятку самых эффектных ударов и розыгрышей турнира.
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