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Рейтинг АТР: Федерер впервые за полтора года выбыл из топ-4
Обновленная ситуация в мужском теннисном рейтинге
По итогам прошлой недели в топ-10 рейтинга АТР произошло лишь одно изменение – победитель последнего Мастерса сезона в Париже Даниил Медведев обошел Роджера Федерера и стал четвертой ракеткой мира.
Федерер, который из-за травмы в 2020 году провел только один турнир (полуфинал на Australian Open), впервые с марта 2019-го покинул топ-4 мирового рейтинга.
Что касается украинцев, то первая ракетка страны Сергей Стаховский откатился на две позиции и стал еще ближе к вылету из топ-200.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 830
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125
4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6970
5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5525
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3919
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3455
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075
…
195 (193). Сергей Стаховский (Украина) – 314
216 (216). Илья Марченко (Украина) – 263
401 (418). Владислав Орлов (Украина) – 95
484 (481). Даниил Калиниченко (Украина) – 70
495 (495). Виталий Сачко (Украина) – 67
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