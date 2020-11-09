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Рейтинг АТР: Федерер впервые за полтора года выбыл из топ-4

Теннис
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Обновленная ситуация в мужском теннисном рейтинге

Рейтинг АТР: Федерер впервые за полтора года выбыл из топ-4
Новина українською

По итогам прошлой недели в топ-10 рейтинга АТР произошло лишь одно изменение – победитель последнего Мастерса сезона в Париже Даниил Медведев обошел Роджера Федерера и стал четвертой ракеткой мира.

Федерер, который из-за травмы в 2020 году провел только один турнир (полуфинал на Australian Open), впервые с марта 2019-го покинул топ-4 мирового рейтинга.

Что касается украинцев, то первая ракетка страны Сергей Стаховский откатился на две позиции и стал еще ближе к вылету из топ-200.

Рейтинг АТР. 9 ноября 2020 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 830

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125

4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6970

5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5525

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3919

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3455

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075

195 (193). Сергей Стаховский (Украина) – 314

216 (216). Илья Марченко (Украина) – 263

401 (418). Владислав Орлов (Украина) – 95

484 (481). Даниил Калиниченко (Украина) – 70

495 (495). Виталий Сачко (Украина) – 67

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В статье: Роджер Федерер рейтинг ATP
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