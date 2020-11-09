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Ястремская: Хочу выиграть турнир в Линце

Теннис
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Для этого придется серьезно поработать

Ястремская: Хочу выиграть турнир в Линце
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На Upper Austria Ladies Linz Даяна Ястремская получила третий номер посева, а ее первой соперницей по сегодняшнему матчу станет теннисистка из Бельгии Гретье Миннен.

"Это последний турнир сезона, и я хочу насладиться этим. Хочу взять титул в Линце.

Я также постараюсь играть в другом стиле. Хочу улучшить свою игру. Хочу пробовать разные вещи, чтобы становиться лучше", - цитирует Ястремскую портал Tennis-tourtalk.com.

Ястремская рискует впервые за три сезона завершить год без титулов WTA. В 2020-м Даяна добиралась до финала на турнире WTA Premier в Аделаиде, но в двух сетах проиграла первой ракетке мира Эшли Барти.

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В статье: Даяна Ястремская
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