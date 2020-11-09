Надаль побил рекорд Коннорса в рейтинге АТР

Рафаэль Надаль начал 790-ю неделю подряд в топ-10 мирового рейтинга, сообщает официальный сайт АТР. По этому показателю 20-кратный победитель турниров Большого шлема превзошел Джимми Коннорса, который в топ-10 стоял с августа 1973 года по сентябрь 1988-го.

Надаль непрерывно находится в десятке сильнейших теннисистов мира с апреля 2005 года. За 15 лет испанец 209 недель был первой ракеткой мира.

По количеству недель в статусе игрока топ-10 Надаль занимает третье место после Джимми Коннорса (790) и Роджера Федерера 921).

Что касается первой ракетки мира Новака Джоковича, то серб с 2007 по 2017 года провел в топ-10 555 недель подряд. Это шестой показатель в истории.