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Надаль побил рекорд Коннорса в рейтинге АТР
Рафа – образец феноменальной стабильности
Рафаэль Надаль начал 790-ю неделю подряд в топ-10 мирового рейтинга, сообщает официальный сайт АТР. По этому показателю 20-кратный победитель турниров Большого шлема превзошел Джимми Коннорса, который в топ-10 стоял с августа 1973 года по сентябрь 1988-го.
Надаль непрерывно находится в десятке сильнейших теннисистов мира с апреля 2005 года. За 15 лет испанец 209 недель был первой ракеткой мира.
По количеству недель в статусе игрока топ-10 Надаль занимает третье место после Джимми Коннорса (790) и Роджера Федерера 921).
Что касается первой ракетки мира Новака Джоковича, то серб с 2007 по 2017 года провел в топ-10 555 недель подряд. Это шестой показатель в истории.
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