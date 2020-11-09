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Халеп вылечилась от COVID-19

Теннис
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Румынка справилась с коронавирусом

Халеп вылечилась от COVID-19
Новина українською

Вторая ракетка мира Симона Халеп в Твиттере объявила о 100-процентном выздоровлении от коронавируса. О положительном тесте на COVID-19 теннисистка сообщила 31 октября.

Халеп в последний раз выходила на корт 4 октября, когда в 1/8 финала Ролан Гаррос разгромно проиграла Иге Швёнтек.

Симона Халеп в 2020 году выиграла турниры в Дубае, Праге и Риме. В актуальном рейтинге WTA румынка уступает только Эшли Барти.

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В статье: Симона Халеп коронавирус
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