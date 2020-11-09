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Халеп вылечилась от COVID-19
Румынка справилась с коронавирусом
Вторая ракетка мира Симона Халеп в Твиттере объявила о 100-процентном выздоровлении от коронавируса. О положительном тесте на COVID-19 теннисистка сообщила 31 октября.
100%recovered. ????✌???? pic.twitter.com/u1dRlIRU1J— Simona Halep (@Simona_Halep) November 9, 2020
Халеп в последний раз выходила на корт 4 октября, когда в 1/8 финала Ролан Гаррос разгромно проиграла Иге Швёнтек.
Симона Халеп в 2020 году выиграла турниры в Дубае, Праге и Риме. В актуальном рейтинге WTA румынка уступает только Эшли Барти.
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