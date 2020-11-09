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Завацкая проиграла на старте турнира в Линце
Украинка зачехлила ракетку на турнире WTA International
На старте Upper Austria Ladies Linz Катарина Завацкая в статусе «лаки-лузера» в двух сетах проиграла 95-й ракетке мира из России Варваре Грачевой (4:6, 5:7).
Судьбу первого сета решил поздний брейк от Грачевой, а Завацкая на приеме упустила семь брейк-поинтов.
Во второй партии украинка вела 5:3, но в решающий момент проиграла четыре гейма подряд.
В Линце Завацкая заработала 1855 долларов призовых и 1 очко в рейтинг WTA.
Не ранее 18:30 по Киеву свой матч первого раунда в Линце сыграет вторая ракетка Украины Даяна Ястремская.
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