Завацкая проиграла на старте турнира в Линце

На старте Upper Austria Ladies Linz Катарина Завацкая в статусе «лаки-лузера» в двух сетах проиграла 95-й ракетке мира из России Варваре Грачевой (4:6, 5:7).

Судьбу первого сета решил поздний брейк от Грачевой, а Завацкая на приеме упустила семь брейк-поинтов.

Во второй партии украинка вела 5:3, но в решающий момент проиграла четыре гейма подряд.

В Линце Завацкая заработала 1855 долларов призовых и 1 очко в рейтинг WTA.

Не ранее 18:30 по Киеву свой матч первого раунда в Линце сыграет вторая ракетка Украины Даяна Ястремская.