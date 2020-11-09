София. Марченко драматично упустил победу в первом раунде

Вторая ракетка Украины Илья Марченко в основную сетку Sofia Open попал в качестве «лаки-лузера», а его первым соперником был №74 мирового рейтинга Вашек Поспишил.

Украинец был аутсайдером матча, но заставил канадца задержаться на корте на 2 часа и 45 минут (2:6, 7:5, 6:7).

В решающем сете Марченко при счете 5:4 не подал на победу, а затем в 11-м гейме на приеме не реализовал тройной скрытый матч-бол. На тайбрейке Илья повел 4:0, однако умудрился упустить гигантское преимущество.

Илья Марченко в Софии был близок к тому, чтобы впервые с февраля 2017 года выиграть матч в основной сетке турнира АТР. Три года назад украинец добрался до второго круга в Марселе.