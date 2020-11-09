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Ястремская потерпела очередное поражение
Украинка не может выиграть уже два месяца
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская проиграла матч первого круга на турнире в Линце.
В первом круге 20-летняя украинка в двух сетах уступила Греетье Миннен из Бельгии (№110 WTA).
Линц. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Греетье Миннен (Бельгия) – 4:6, 3:6
Украинка потерпела четвертое подряд поражение. Последняя победа датируется 16-м сентября во втором круге грунтового Премьера в Риме.
Во втором круге Миннен встретится с Армони Тан (№240 WTA) или Барборой Крейчиковой (№74 WTA).
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