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Ястремская потерпела очередное поражение

Теннис
(2 голосов)

Украинка не может выиграть уже два месяца

Ястремская потерпела очередное поражение
Новина українською

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская проиграла матч первого круга на турнире в Линце.

В первом круге 20-летняя украинка в двух сетах уступила Греетье Миннен из Бельгии (№110 WTA).

Линц. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Греетье Миннен (Бельгия) – 4:6, 3:6

Украинка потерпела четвертое подряд поражение. Последняя победа датируется 16-м сентября во втором круге грунтового Премьера в Риме.

Во втором круге Миннен встретится с Армони Тан (№240 WTA) или Барборой Крейчиковой (№74 WTA).

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В статье: Даяна Ястремская
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